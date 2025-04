"Ci sono motivi per credere che i servizi speciali ucraini siano coinvolti nell'omicidio, soprattutto perché" il generale russo "Yaroslav Moskalik era loro noto già per il suo lavoro nel Gruppo di contatto di Minsk e nel formato Normandia per la risoluzione del conflitto in Ucraina sudorientale": lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass.