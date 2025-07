Mosca accelera avanzata in Ucraina per il terzo mese

L'esercito russo ha compiuto a giugno la sua più grande avanzata in territorio ucraino da novembre e ha accelerato la sua avanzata per il terzo mese consecutivo, secondo un'analisi dell'Afp sui dati forniti dall'Institute for the Study of War (ISW) con sede negli Stati Uniti. Le truppe di Mosca hanno conquistato 588 km² di territorio ucraino a giugno, dopo 507 km² a maggio, 379 km² ad aprile e 240 km² a marzo. Avevano rallentato durante l'inverno.