Mosca, abbattuti 221 droni ucraini durante la notte

La Russia ha annunciato di aver abbattuto 221 droni ucraini durante la notte, in uno degli attacchi più massicci dell'esercito di Kiev in tre anni e mezzo di offensive russe. Di questi droni "intercettati e abbattuti" dalle difese aeree russe, nove si trovavano sulla regione di Mosca e 28 sulla regione in cui si trova la seconda città più grande del Paese, San Pietroburgo (nord-ovest), ha dichiarato il Ministero della Difesa su Telegram, nel giorno in cui Russia e Bielorussia hanno lanciato importanti esercitazioni militari congiunte e due giorni dopo l'ingresso dei droni russi in Polonia.