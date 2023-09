Mosca, abbattuti 2 droni ucraini diretti su seggio Kherson

La difesa aerea russa ha abbattuto due droni ucraini che tentavano di attaccare una sezione elettorale nella regione di Kherson. Lo sostengono fonti della Commissione elettorale regionale citate dalla Tass. "Oggi due droni sono stati abbattuti da aerei russi della difesa vicino a un seggio elettorale del comune di Skadovsk", hanno detto le fonti. Le autorità russe hanno aperto i seggi per le elezioni in 54 regioni, inclusi i territori occupati dell'Ucraina, per elezioni definite da Kiev "una farsa".