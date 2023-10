Mosca, 38mila volontari per operazione speciale

Il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, come riportato da Tass, ha dichiarato che più di 38.000 volontari sono stati reclutati per la guerra in Ucraina. "In questo periodo abbiamo reclutato 38.000 volontari - ha affermato Shoigu - le persone sono altamente motivate e pronte a svolgere compiti di combattimento. Alcuni hanno già esperienza di combattimento, poiché molti dei volontari, dopo aver completato un contratto di sei mesi, firmano il secondo, e ci sono anche quelli che firmano il terzo", ha detto Shoigu dopo un incontro con i comandanti dei gruppi tattici.