Domenica 21 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaFunerali KirkIntervista Minniti
Acquista il giornale
Ultima oraMosca, 3 morti e 10 feriti in raid ucraini a Belgorod
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mosca, 3 morti e 10 feriti in raid ucraini a Belgorod

Mosca, 3 morti e 10 feriti in raid ucraini a Belgorod

'In atto un rafforzamento della sicurezza nell'area'

'In atto un rafforzamento della sicurezza nell'area'

'In atto un rafforzamento della sicurezza nell'area'

Tre persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov, citato dalla Tass.

"Purtroppo, la situazione operativa rimane estremamente tesa, con i distretti di Krasnaya Jaruga e Rakitnoye che hanno dovuto affrontare una situazione disastrosa negli ultimi giorni. Solo nell'ultimo giorno, 10 persone sono rimaste ferite e altre tre sono state uccise, tra cui una nel distretto di Shebekino e due nel distretto di Rakitnoye", ha scritto sul suo canale Telegram.

Il funzionario aggiunge che Mosca sta preparando un rafforzamento della sicurezza nell'area.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina