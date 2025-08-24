Domenica 24 Agosto 2025

Morto un volontario italiano disperso in Ucraina

E' morto un volontario italiano che combatteva a fianco dell'esercito ucraino, Luca Cecca. Non si avevano sue notizie dal dicembre 2024. La notizia della sua morte è stata annunciata su un profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine. "Il nostro amato fratello italiano, Luca Cecca, che prestava servizio in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", si legge in un post accanto alla fotografia di Luca Cecca.

Cecca era nato a Roma 34 anni fa e la sua morte è stata confermata da fonti informate dei fatti. Altre fonti riferiscono che sia caduto combattendo nel Donetsk annesso de facto dalla Russia.

Memorial dà oggi notizia della morte anche di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier.

Cecca è il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D'Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli, Edy Ongaro.

