Morto Skarmeta, l'autore di 'il Postino di Neruda'

È morto all'età di 83 anni lo scrittore, accademico e diplomatico cileno Antonio Skármeta, autore della celebre opera "Il Postino di Neruda", ('Ardiente Paciencia' il titolo originale) tradotto in oltre venti lingue, che ispirò il film 'Il postino' di Michael Radford, ultima interpretazione di Massimo Troisi. Lo ha reso noto l'Università del Cile sulle sue reti social, dedicandogli messaggi di addio, così come il presidente Gabriel Boric. Skármeta si è distinto per essere stato ambasciatore del Cile in Germania e autore di opere famose. Nato ad Antofagasta il 7 novembre 1940, ha avuto una prolifica carriera anche all'estero.