Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaCosa prevede l'accordoManovra 2026Ai Mode GoogleAssegno unico 2026
Acquista il giornale
Ultima oraMorto Paolo Bonacelli, ha attraversato la storia del cinema
9 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Morto Paolo Bonacelli, ha attraversato la storia del cinema

Morto Paolo Bonacelli, ha attraversato la storia del cinema

da Pasolini a Benigni con cui vinse Nastro. Aveva 88 anni.

da Pasolini a Benigni con cui vinse Nastro. Aveva 88 anni.

da Pasolini a Benigni con cui vinse Nastro. Aveva 88 anni.

È morto ieri sera a Roma, all'Ospedale San Filippo Neri, Paolo Bonacelli, attore che ha attraversato la storia del cinema italiano ed era volto noto della tv, oltre grande interprete a teatro. Era nato il 28 febbraio del 1937 a Civita Castellana, aveva quindi 88 anni. Ne dà notizia la moglie Cecilia Zingaro. I suoi tantissimi film vanno da Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pasolini, grazie al quale vinse la Targa Mario Gromo, passando per Mauro Bolognini, Francesco Rosi, Michelangelo Antonioni, Massimo Troisi, Liliana Cavani, fino a Johnny Stecchino di Roberto Benigni, con cui si vinse il Ciak d'oro ed il Nastro d'argento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TeatroCinema