Morto Luca Giurato, aveva 84 anni

E' morto Luca Giurato. Giornalista e conduttore televisivo, molto noto al grande pubblico. Si è spento a 84 anni intorno a ora di pranzo, mentre era a Santa Marinella con la moglie Daniela Vergara. "Ciao Luca, ti ho voluto tanto bene... per me un giorno molto triste Rip", scrive Mara Venier. Era stato proprio lui a volerla fortemente come co-conduttrice nella sua prima Domenica In, una coppia molto divertente, come quell'episodio fa cadere la collega a causa di una mancata presa. Un momento che rimane nella storia della tv.