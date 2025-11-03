Morto Loriano Bagnoli, patron Sammontana

E' morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Figlio di Romeo, che aveva aperto un bar-latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio, trasformando l'attività artigianale del padre in un colosso dei gelati. I funerali si terranno domani, martedì 4 novembre, alle ore 15:30, nella Collegiata di S. Andrea a Empoli (Firenze). La salma di Loriano Bagnoli è stata trasferita nella tarda mattinata di oggi nella sede empolese della Sammontana dove è stata allestita la camera ardente.