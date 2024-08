Morto in carcere russo un pianista attivista contro la guerra

Il pianista russo Pavel Kushnir, arrestato per avere protestato contro il conflitto in Ucraina con alcuni interventi su Youtube, è morto in carcere: lo ha reso noto la madre, citata dalla testata Mediazona. Secondo la donna, Irina Levina, le autorità le hanno comunicato che il figlio Kushnir, che aveva 39 anni, è deceduto per uno sciopero della fame e della sete in un centro di detenzione a Birobizhan, nell'Estremo Oriente russo. La notizia della morte non è stata confermata ufficialmente. Lo scorso maggio un canale Telegram considerato vicino alle forze di sicurezza aveva dato notizia dell'arresto di Kushnir dopo che il musicista aveva postato sul suo canale Youtube quattro messaggi contro l'intervento armato russo in Ucraina. Secondo la stessa fonte l'accusa nei suoi confronti era quella di avere incitato ad attività terroristiche. Mediazona scrive che l'ultimo messaggio postato da Kushnir era un discorso "contro l'omofobia di Stato, contro il fascismo e la guerra". Kushnir, cresciuto nella città di Tambov, 400 chilometri a sud-est di Mosca, si era diplomato al conservatorio Chaikovsky della capitale e per sette anni aveva suonato nella Filarmonica della regione di Kursk. In seguito per tre anni aveva fatto parte della Filarmonica di Kurgan. Dal 2023 suonava nella Filarmonica regionale di Birobizhan. Nel 2014 aveva scritto un romanzo e stava anche dedicandosi a traduzioni di letteratura contemporanea.