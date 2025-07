Morto il regista e scenografo Bob Wilson

E' morto Bob Wilson, regista acclamato, drammaturgo, attore e artista visivo. Nato a Wacho in Texas nel 1941, avrebbe compiuto a ottobre 84 anni. Una sua immagine elegantissima in bianco e nero con la scritta 'In loving memory 1941-2025' sul suo sito annuncia la notizia.

"Wilson ha inteso sempre il teatro come opera d'arte totale curando ogni dettaglio degli spettacoli che firmava, ma l'impatto del suo lavoro si estende alle altre arti e a tutti i campi della creatività", lo ricorda il teatro alla Scala.