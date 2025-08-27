Morto il bambino di 3 anni caduto nella piscina di un b

Mercoledì 27 Agosto 2025

L'incidente sabato a Omegna nel Vco, gli organi saranno donati

E' morto all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di tre anni, di nazionalità moldava, che sabato era caduto nella piscina di un bed and breakfast di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola. I genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'incidente sarebbe avvenuto mentre i genitori erano a tavola e il piccolo stava giocando con altri bambini. Non vedendolo tornare, i genitori hanno iniziato a cercarlo. Il padre l'ha poi scorto in fondo alla piscina. Dopo averlo estratto dall'acqua, ha tentato di soccorrerlo. Le sue condizioni erano da subito molto gravi.

