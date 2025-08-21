Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Morto giovane ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese
21 ago 2025
21 ago 2025
Morto giovane ferito in rissa in spiaggia nel Crotonese

La famiglia ha deciso di donare gli organi

La famiglia ha deciso di donare gli organi

La famiglia ha deciso di donare gli organi

E' morto nell'ospedale di Catanzaro, dov'era ricoverato, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto. La famiglia del giovane, dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale, ha deciso di donare i suoi organi. Ieri erano state arrestate cinque persone con l'accusa di rissa aggravata. Secondo le indagini dei carabinieri la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte.

