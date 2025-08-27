Morto davanti al pc, non si esclude un gioco erotico finito male

Potrebbe essere stato anche un gioco erotico finito male la causa della morte del 27enne di Roseto degli Abruzzi, trovato senza vita dai genitori davanti al computer di casa con una maschera antigas indosso collegata ad un liquido refrigerante. L'ipotesi, rilanciata oggi anche dal Messaggero, sarebbe sostenuta da quella che viene definita la "seconda vita" del giovane abruzzese. Oltre ad essere un grande appassionato di tecnologia e videogiochi, il ragazzo infatti era molto attivo anche nell'ambiente dei cosiddetti 'puppy player', persone che si travestono da cagnolini con tute in lattice e maschere molto simili a quella usata la sera in cui è morto davanti al pc. Stando a quanto riportato dal quotidiano, Leonardo Di Loreto stava preparando anche alcuni raduni a tema a Berlino e all'estero. Online ci sono anche numerose sue foto con gli abiti da 'puppy' ma anche interviste sul tema della trasgressione. Per chiarire meglio le cause della morte, e avere dunque qualche chiarimento, bisognerà comunque attendere l'autopsia di domani disposta dalla Procura di Teramo che indaga per istigazione al suicidio. Si attendono anche le analisi dei dispositivi elettronici sequestrati dai carabinieri, tra cui lo stesso computer e il telefono cellulare del 27enne.