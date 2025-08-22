Martedì 19 Agosto 2025

Morto bimbo 6 anni investito sulle strisce pedonali

E' morto all'ospedale di Padova il bambino di 6 anni che mercoledì pomeriggio era stato investito da un'auto mentre con la mamma stava attraversando le strisce pedonali sulla via Noalese, a Santa Maria di Sala (Venezia). Il piccolo, così come la mamma, era un profugo ucraino, fuggito dalla guerra nel suo paese, ed era ospitato con altre famiglie ucraine in una ex canonica. Le condizioni del bambino, sbalzato dalla vettura a molti metri di distanza, erano apparse sono gravissime. Ieri il piccolo - riferisce il Gazzettino - era stato dichiarato in morte cerebrale, e in serata c'è stato il decesso.

