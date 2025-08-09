Venerdì 8 Agosto 2025

Toghe e politica, alta tensione

Bruno Vespa
Toghe e politica, alta tensione
Ultima oraMorti per il botulino, due medici indagati in Calabria
9 ago 2025
Morti per il botulino, due medici indagati in Calabria

La Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati due medici nell'ambito delle indagini per la morte per intossicazione da botulino di Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto. I medici sono in servizio nelle strutture sanitarie dove di Sarno e D'Acunto si sono rivolti prima del decesso. L'iscrizione nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende, è un atto dovuto proprio in vista delle autopsie che saranno eseguite martedì.

