10 ago 2025
Morti per botulino. 9 gli indagati, cinque sono medici

Diventano nove gli indagati dalla Procura di Paola (Cosenza) nell'ambito dell'inchiesta per le intossicazioni da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante.

Tra gli intossicati sono morti Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel Napoletano, e Tamara D'Acunto, di 45 anni, mentre altre 14 persone sono ricoverate nell'ospedale di Cosenza.

Tra gli indagati ci sono l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto inquinato da botulino e 5 medici di due strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura di Cercola e D'Acunto prima del decesso.

