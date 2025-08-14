Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
Morti due neonati in ospedale a Bolzano
14 ago 2025
14 ago 2025
Morti due neonati in ospedale a Bolzano

Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all'ospedale di Bolzano. Lo riporta il sito di Rai Sudtirol. Uno dei neonati è morto martedì, l'altro nella notte di mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale del capoluogo altoatesino. La causa dei due decessi sarebbe un'infezione da batterio. Gli altri piccoli pazienti potrebbero essere trasferiti in altro reparto per evitare di venire a contatto con il batterio.

