Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraMorte Purgatori, cliniche citate come responsabili civili
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Morte Purgatori, cliniche citate come responsabili civili

Morte Purgatori, cliniche citate come responsabili civili

Nel procedimento a carico di quattro medici

Nel procedimento a carico di quattro medici

Nel procedimento a carico di quattro medici

Il gup di Roma ha dato il via libera alla citazione come responsabili civili delle due cliniche dove era in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Nel procedimento legato al decesso del giornalista sono indagati quattro medici per l'accusa di omicidio colposo. Il giudice ha ammesso la citazione anche per una assicurazione e ha dato l'ok alla costituzione dei familiari di Purgatori come parti civili. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 20 febbraio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia