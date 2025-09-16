Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Patrimonio Robert RedfordFigli Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendiIsraele a Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraMorte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Morte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana

Morte in incidente in Tanzania 4 suore, una italiana

Carmelitane avevano finito missione, stavano tornando in Italia

Carmelitane avevano finito missione, stavano tornando in Italia

Carmelitane avevano finito missione, stavano tornando in Italia

Grave incidente in Tanzania: hanno perso la vita quattro suore missionarie tra le quali una italiana. Ieri sera, presso la missione di Mwanza, hanno perso la vita la superiora generale delle Carmelitane missionarie di Santa Teresina del Bambino Gesù, suor Lilian Gladson Kapongo, insieme a suor Maria Nerina De Simone, consigliera e segretaria generale, suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, suor Stellamaris Muthini, e l'autista del mezzo, di nome Bonifasi. Le suore, conclusa la loro missione in Tanzania, stavano per far rientro in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando sono rimaste vittime di un incidente con un mezzo pesante. Un'ultima suora, Paulina Crisante Mipata, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Lo riferisce la diocesi di Porto Santa Rufina.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata