Morte di una donna olandese di 33 anni in esplosione a Gaza

Una donna olandese è stata uccisa in un'esplosione a Gaza. Lo ha detto la ministra degli Esteri olandese Hanke Bruins a margine del consiglio Esteri a Lussemburgo. "Ho ricevuto una notizia orribile: la signora Ashtar è morta", ha affermato parlando di "grande tristezza" e rivolgendo il pensiero al marito e ai figli della vittima. Secondo la tivù pubblica olandese Nos Islam al-Ashqar aveva 33 anni ed era a Gaza con il marito e quattro figli per visitare la famiglia, quando è scoppiata la guerra. Poche ore prima della morte aveva mandato i figli in un altro luogo. La famiglia aveva tentato di lasciare Gaza la scorsa settimana senza riuscire a varcare il confine con l'Egitto. "La nostra gente a Ramallah è in contatto con la famiglia. E mi metterò anche io in contatto con la famiglia", ha indicato Bruins. "Al momento non abbiamo ulteriori informazioni sull'olandese preso in ostaggio", ha aggiunto la ministra olandese in merito all'olandese di 18 anni preso in ostaggio nel kibbutz di Be'eri. La sua famiglia, ha sottolineato, "ha paura ed è molto preoccupata. Naturalmente, stiamo cercando di usare tutti i canali diplomatici ed esercitare pressioni affinché gli ostaggi vengano rilasciati". Secondo Bruins al momento ci sono 22 olandesi bloccati. "Continueremo a utilizzare tutti i canali diplomatici per garantire che potranno lasciare Gaza", ha affermato.