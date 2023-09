Morte di Mosca in attacco ucraino a Sebastopoli

Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che un militare è rimasto ucciso nell'attacco missilistico ucraino al quartier generale della flotta del Mar Nero a Sebastopoli, come riportato dalla Tass. Inoltre, secondo le prime notizie, non ci sono stati danni alle strutture civili vicine al quartier generale e non sono stati segnalati morti o feriti tra i civili presenti nelle strade al momento dell'attacco, ha dichiarato il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev.