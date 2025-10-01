Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treniOktoberfest
Acquista il giornale
Ultima oraMorta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall
1 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

Famosa per le sua lotta per gli scimpanzè

Famosa per le sua lotta per gli scimpanzè

Famosa per le sua lotta per gli scimpanzè

La celebre etologa Jane Goodall è morta a 91 anni, in California dove si trovava per delle conferenze. Ne dà notizia la sua fondazione. Famosa per la sua lotta contro l'estinzione degli scimpanzè, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare l'attenzione sulla loro difficile situazione e, più in generale, sui pericoli della distruzione ambientale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente