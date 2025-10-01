Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

La celebre etologa Jane Goodall è morta a 91 anni, in California dove si trovava per delle conferenze. Ne dà notizia la sua fondazione. Famosa per la sua lotta contro l'estinzione degli scimpanzè, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare l'attenzione sulla loro difficile situazione e, più in generale, sui pericoli della distruzione ambientale.