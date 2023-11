Morta a 87 anni la scrittrice A.S. Byatt, vinse il Booker Prize

La scrittrice britannica A.S. Byatt, vincitrice del Booker Prize nel 1990 con il suo celebre romanzo 'Possessione' (pubblicato in Italia da Einaudi), è scomparsa all'età di 87 anni. Lo ha annunciato il suo editore Penguin Random House che la ricorda come "uno degli scrittori e critici più significativi del nostro tempo". Nata nella città inglese di Sheffield nel 1936 e formatasi all'Università di Cambridge, Byatt ha insegnato alla Central School of Art and Design e all'University College di Londra tra il 1972 e il 1984. I suoi romanzi, come 'Possessione' e The Biographer's Tale (2000) ma anche la raccolta di racconti 'Angeli e insetti' (1992) si ispirano ai temi della letteratura romantica o vittoriana, mentre le sue fiabe si concentrano su argomenti naturalistici e fantastici. Nella sua lunga carriera Byatt ha ricevuto una serie di importanti riconoscimenti letterari, dal premio Hans Christian Andersen nel 2018 al premio Malaparte nel 1995, oltre al Booker Prize, e nel 1999 ha ricevuto il titolo onorifico di dama. "Piangiamo la sua perdita, ma è di conforto sapere che le sue opere penetranti abbaglieranno, brilleranno e si rifrangeranno nelle menti dei lettori per le generazioni a venire", ha dichiarato la sua editor Clara Farmer.