Morgan Stanley multata 249 mln per frode commerciale negli USA

Morgan Stanley verserà una somma di 249 milioni di dollari per risolvere le accuse civili e penali connesse a determinate operazioni azionarie in cui ha divulgato informazioni riservate. Il caso riguarda transazioni avvenute tra il 2018 e il 2021, durante le quali alcuni dipendenti della banca d'affari hanno rivelato informazioni agli hedge fund, generando profitti impropri per un totale di circa 72,5 milioni di dollari. Queste informazioni sono state rese note attraverso un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia americano. Inoltre, Morgan Stanley ha raggiunto un accordo civile con la Securities and Exchange Commission, l'autorità di vigilanza statunitense.