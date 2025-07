Moraes dà 24 ore ai legali di Bolsonaro per chiarire intervista

Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf) Alexandre de Moraes ha ordinato poco fa che gli avvocati di Jair Bolsonaro forniscano chiarimenti, entro 24 ore, sul presunto mancato rispetto delle misure cautelari da parte dell'ex mandatario, ovvero una dichiarazione alla Camera dei Deputati dell'ex presidente che ha mostrato ai giornalisti la cavigliera elettronica.

Nella decisione, Moraes ha avvertito che, qualora la difesa non si manifesti entro il termine stabilito, potrà decretare immediatamente l'arresto di Bolsonaro, come previsto dall'articolo 312, primo comma del Codice di Procedura Penale.

La decisione di Moraes è stata notificata alla Procura Generale del Brasile (Pgr), dopo che il giudice stamane aveva ordinato il divieto di interviste all'ex presidente Jair Bolsonaro che, per questo, aveva cancellato un'intervista programmata con il sito all news Metrópoles ma che, alla Camera nel pomeriggio, ha mostrato ai giornalisti l'apparecchiatura di monitoraggio, dichiarando loro che la cavigliera elettronica è per lui una "suprema umiliazione". Il video della breve dichiarazione di pochi secondi ha portato all'ordine di spiegazione entro 24 ore da parte di Moraes ai legali di Bolsonaro.