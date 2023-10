MO:P.Chigi, il governo lavora a proposte per il Consiglio Ue

"Il Governo sta approfondendo proposte da presentare al prossimo Consiglio Ue". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro fra il governo e i vertici dell'intelligence "per valutare la situazione nella Striscia di Gaza e in Israele, le ripercussioni e gli sviluppi nell'area mediorientale e le conseguenti ricadute in termini di rischio di terrorismo, anche alla luce degli ultimi episodi avvenuti in Francia e in Belgio".