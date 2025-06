Le passate azioni militari per avviare un cambio di regime sono state un errore strategico: lo ha detto Emmanuel Macron a margine del G7, riferendosi a quanto sta accadendo in Iran. Il presidente francese ha chiesto a margine del G7 di mettere fine agli attacchi contro i civili in Iran e in Israele. Inoltre ha chiesto di "andare molto oltre con le sanzioni" contro la Russia.