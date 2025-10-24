Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra UcrainaOmicidio CollegnoSinner ViennaScommesse NbaVideo Louvre
Acquista il giornale
Ultima oraMondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento

Mondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento

In Cile sconfitta in finale la Germania

In Cile sconfitta in finale la Germania

In Cile sconfitta in finale la Germania

Medaglia d'oro per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. L'ha conquistata la squadra femminile di inseguimento - composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini - che in finale ha sconfitto la Germania. Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna e quarto posto per il Belgio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata