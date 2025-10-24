Mondiali su pista di ciclismo, è oro per azzurre inseguimento

Medaglia d'oro per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. L'ha conquistata la squadra femminile di inseguimento - composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Martina Alzini - che in finale ha sconfitto la Germania. Medaglia di bronzo per la Gran Bretagna e quarto posto per il Belgio.