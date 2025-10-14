Lunedì 13 Ottobre 2025

14 ott 2025
14 ott 2025
Mondiali: Italia-Israele 3-0

Italia-Israele 3-0 in un match di qualificazione ai mondiali di calcio 2026. La Nazionale non gioca un primo tempo brillantissimo, prova a imprimere ritmo e gioco e tenta qualche conclusioni con Cambiaso, Retegui e Raspadori. Israele si fa pericoloso in contropiede e Donnarumma deve sventare un paio di pericoli. Prima del break arriva in vantaggio azzurro: Retegui viene messo giù in area, calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma. Nella ripresa a siglare il raddoppio è sempre Retegui con un bel gol al minuto 74'. Chiude Mancini col tris al 93'. Azzurri blindano il 2/o posto del girone per l'accesso ai playoff.

