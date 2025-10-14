Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraMondiali: Inghilterra prima europea qualificata
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mondiali: Inghilterra prima europea qualificata

Mondiali: Inghilterra prima europea qualificata

Pass anche per Arabia Saudita, Costa d'Avorio e Senegal

Pass anche per Arabia Saudita, Costa d'Avorio e Senegal

Pass anche per Arabia Saudita, Costa d'Avorio e Senegal

L'Inghilterra è la prima nazionale ad accedere al Mondiale 2026 attraverso le qualificazioni: la squadra di Tuchel ha battuto 5-0 la Lettonia conquistando aritmeticamente il primo posto nel gruppo K.

Qualificata anche l'Arabia Saudita dopo il pareggio 0-0 contro l'Iraq martedì a Gedda, in una serrata partita di qualificazione asiatica del Gruppo B.

Pass per Usa-Messico-Canada 2026 questa sera staccato pure dalla Costa d'Avorio grazie alla vittoria per 3-0 contro il Kenya ad Abidjan e dal Senegal dopo il 4-0 alla Mauritania.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata