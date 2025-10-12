Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gaetano MaranzanoBonus casa in manovraGuerra in UcrainaPatrimonio Diane KeatonBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraMondiali: il Ghana si qualifica per la Coppa del Mondo 2026
12 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mondiali: il Ghana si qualifica per la Coppa del Mondo 2026

Mondiali: il Ghana si qualifica per la Coppa del Mondo 2026

Dopo la vittoria per 1-0 contro le Comore

Dopo la vittoria per 1-0 contro le Comore

Dopo la vittoria per 1-0 contro le Comore

Il Ghana si è qualificato per la Coppa del Mondo 2026 dopo la vittoria per 1-0 contro le Comore domenica ad Accra. Le Black Stars si sono classificate prime nel Gruppo I della zona africana. Questa sarà la quinta partecipazione del Ghana alla Coppa del Mondo, dopo il 2006, il 2010 (quarti di finale), il 2014 e il 2022. Il Ghana si unisce ad altre quattro squadre africane già qualificate a Usa-Messico-Canada 2026: Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata