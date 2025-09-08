Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Voto fiducia in FranciaAttentato GerusalemmeMaltempo ItaliaSinner AlcarazBuoni pasto 2026Elezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraMondiali: Gattuso, ci prendiamo vittoria ma siamo dei pazzi
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mondiali: Gattuso, ci prendiamo vittoria ma siamo dei pazzi

Mondiali: Gattuso, ci prendiamo vittoria ma siamo dei pazzi

Il ct azzurro: 'oggi è stata da morire, preso dei gol assurdi'

Il ct azzurro: 'oggi è stata da morire, preso dei gol assurdi'

Il ct azzurro: 'oggi è stata da morire, preso dei gol assurdi'

"E' stata da morire oggi, all'inizio ci hanno sorpreso, ma quando svilupiamo il gioco li mettevamo in difficoltò". Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso commenta così l'incredibile 5-4 degli azzurri su Israele. "Ci prendiamo la vittoria ma siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi. Siamo troppo fragili, questo è un problema mio, non dei ragazzi, Qualcosina dobbiamo migliorare. Bisogna dare merito ai ragazzi che a ogni schiaffione preso sono stati in gradi di reagire. Io e il mio staff dobbiamo migliorare sui gol presi. C'è stato cuore e voglia di reagire nonostante non sia stata una grandissima giornata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata