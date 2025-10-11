Mondiali: emozione Esposito 'faremo di tutto per qualificarci'

"Sono molto emozionato per il primo gol con la maglia della Nazionale, è la maglia che ogni bambino indossa da piccolo". Pio Esposito racconta così il suo primo gol con l'Italia contro l'Estonia: "Dobbiamo guardare alla nostra strada - aggiunge - e fare il meglio possibile per ottenere la qualificazione al Mondiale". Soddisfazione anche per il gol segnato da Mateo Retegui: "Spero di continuare a segnare per aiutare la squadra. Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo continuare così, migliorando e imparando".