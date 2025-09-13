Sabato 13 Settembre 2025

Mondiali atletica: Palmisano 'questa medaglia mi mancava'

L'azzurra: 'ho avuto i crampi ma non potevo fermarmi'

"Contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava". Esulta Antonella Palmisano per la conquista della medaglia d'argento nella 35 km di marcia ai Mondiali di atletica a Tokyo al via oggi. "sono contenta anche che abbia vinto Maria Perez. Al suo cambio - dice l'azzurra - di ritmo non ci sono stata, ma posso dire ancora la mia. Il bello dello sport è anche questo, ho trovato in lei un'amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell'anno scorso e ci siamo anche allenate insieme".

"Negli ultimi dodici chilometri - ammette Palmisano - ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. È bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi. Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi, e sono felice anche per lui".

