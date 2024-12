L'Inter giocherà contro il River Plate (Argentina), il Monterrey (Messico) ed l'Urawa Red Diamonds (Giappone) nel gruppo E del nuovo Mondiale per club 2025 di questa estate. Questo il verdetto del sorteggio svoltosi a Miami del torneo in programma tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025, il primo col nuovo format che vedrà impegnate 32 squadre in tutto.