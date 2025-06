Il Chelsea ha battuto i tunisini dell'Esperance per 3-0 qualificandosi agli ottavi di finale del Mondiale per club, dove troverà il Benfica. Fuori dal torneo invece il Los Angeles Fc, che ha pareggiato 1-1 con il Flamengo. Alle 3 ora italiana l'Inter scenderà in campo contro il River Plate nell'ultima giornata della fase a gironi, mentre domani sera la Juventus sfiderà il Manchester City.