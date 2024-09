Mondiale club, la Fifa rivela 12 stadi storica edizione in Usa

La Fifa ha confermato l'elenco dei 12 stadi statunitensi nei quali si svolgerà la Fifa Club World Cup 2025, prima edizione del nuovo format che vedrà i 32 migliori club del pianeta affrontarsi per il titolo di campione del mondo di calcio per club. La competizione prenderà il via domenica 15 giugno 2025 e si concluderà nella cornice del MetLife Stadium di New York (NJ), dove domenica 13 luglio 2025 verrà disputata la finale del Mondiale per club, il tutto poco più di 12 mesi prima della finale della Coppa del Mondo 2026 in programma proprio in questo stadio. L'elenco degli stadi selezionati per la FIFA Club World Cup 2025 viene completato da: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadelfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington D.C.). "Il calcio è lo sport più seguito al mondo - ha detto il presidente Fifa Gianni Infantino durante il Global Citizen Festival, in scena presso Central Park, New York - Nel 2025 Fifa inaugurerà una nuova era nella storia del calcio per club grazie alla più grande, inclusiva e meritocratica competizione per club su scala globale, che andrà in scena proprio qui negli Stati Uniti". L'annuncio arriva in contemporanea con la conferma della nuova collaborazione quadriennale tra Fifa e Global Citizen, volta al coinvolgimento degli appassionati di calcio in tutto il mondo nella lotta alla povertà estrema e nel garantire istruzione a milioni di bambini. "La Fifa Club World Cup 2025 si disputerà in 12 fantastici stadi - ha aggiunto Infantino - questo il palcoscenico sul quale le stelle dei 32 migliori club del mondo segneranno l'inizio di una nuova era nella storia del calcio internazionale. Questa nuova competizione targata Fifa è l'unico vero esempio di solidarietà e inclusione genuine nel panorama mondiale del calcio per club. Questa incredibile nuova Coppa del Mondo permetterà alle migliori società provenienti da Africa, America Centrale e del Nord, Asia e Oceania di sfidare le potenze europee e sudamericane, esercitando al contempo un impatto enorme sulla crescita del calcio per club e sullo sviluppo dei migliori talenti a livello globale. In questo modo possiamo offrire opportunità e speranza a chi ne ha più di bisogno, così come prestigio e calcio di qualità a coloro che rappresentano il meglio che questo sport ha da offrire. Ringrazio davvero tutti. Mai discriminare nessuno, includere sempre tutti. Questo è il vero spirito della nuova FIFA Club World Cup". Per concludere il proprio intervento, il Presidente Infantino ha affermato: "È un onore poter fare questo cruciale annuncio davanti all'immenso ed energetico pubblico del Global Citizen Festival qui a New York. I tifosi dei 32 club in corsa per il titolo della FIFA Club World Cup creeranno atmosfere altrettanto elettrizzanti durante le partite del torneo". In attesa del sorteggio previsto per il mese di dicembre, rimangono da confermare solo due delle 32 partecipanti: una proveniente dall'America del Sud e una dalla nazione ospitante. Maggiori informazioni in merito al sorteggio, che dividerà i club partecipanti in otto entusiasmanti gironi da quattro squadre ciascuno, verranno rilasciate in seguito. Il calendario degli incontri del torneo verrà pubblicato in seguito al sorteggio.