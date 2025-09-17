Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Monarez,silurata da Rfk per rigore scientifico su vaccini

L'ex capo dei Cdc accusa in Senato ministro sanità per pressioni

In una testimonianza al Senato, Susan Monarez, l'ex direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) scelta da Donald Trump, ha accusato il segretario alla sanità Robert Kennedy Jr. di averla licenziata perchè lei aveva respinto le sue pressioni affinché approvasse le nuove raccomandazioni sui vaccini prima di averne esaminato le prove scientifiche. "Anche sotto pressione, non potevo sostituire le prove con l'ideologia o compromettere la mia integrità. La politica vaccinale deve essere guidata da dati credibili, non da risultati predeterminati", ha detto.

