Molteni, più militari e doppia Cpr per strade sicure

Il raddoppio dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio richiede "un rafforzamento delle forze dell'ordine che vigilano nelle strutture: servirà quindi aumentare le assunzioni, ma sarà utile anche riportare a 7mila unità i militari impiegati nelle città per l'operazione Strade Sicure, dopo il taglio di 2mila operato dal Governo Conte 2. La proposta è in valutazione nel nuovo Decreto Legge su Immigrazione e Sicurezza atteso al Consiglio dei Ministri della prossima settimana e che contiene, tra l'altro, misure contro i migranti 'falsi minorenni'. Così ha dichiarato all'ANSA il Sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, che ha ribadito: "i nuovi Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono indispensabili, ospitano tendenzialmente persone pericolose, chi vi si oppone si oppone alla sicurezza del Paese".