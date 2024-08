Mollicone, su tax credit fake news, sbloccare gli automatici

Sul tax credit "le critiche spesso sono mosse da singoli o da chi vuole solo sollevare polemiche. L'opposizione è stata protagonista di disinformazione: i fondi saranno reindirizzati ai contributi selettivi, che premiano la qualità di una pellicola. Stiamo smantellando le truffe. Sarà un cambio di paradigma radicale. Presto saranno aperte le finestre. Le opere di qualità non hanno nulla da temere e continueranno ad essere sostenute convintamente". Così all'ANSA il presidente della commissione Cultura della Camera e Responsabile Cultura di FdI, Federico Mollicone che lancia anche un appello al Mic a sbloccare i sostegni "automatici". "Auspichiamo che adesso si sblocchi la questione tecnica dell'erogazione degli automatici, che vengono assegnati anche lì su base meritocratica. Siamo certi che il ministero riuscirà a sbloccare quanto prima i film prodotti finanziati in base ai risultati ottenuti e questo non farà altro che aumentare il delta positivo" aggiunge Mollicone.