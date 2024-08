"Non abbiamo parlato della Rai". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari replicando ai cronisti che a margine della capigruppo di Montecitorio gli chiedevano se si fosse parlato di Rai. E a chi gli gli chiedeva se a suo avviso ci fosse spazio per un voto sul Cda entro la pausa estiva ha replicato: "non ne abbiamo notizia, visto che manca una settimana dubito".