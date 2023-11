Molestò bambini, 700 anni a baby sitter uomo in California

Oltre 700 anni di carcere per aver molestato sessualmente i bambini di cui avrebbe dovuto prendersi cura. Matthew Antonio Zakrzewski, 34 anni, un babysitter uomo che si faceva chiamare 'manny' (unione delle parole 'man' e 'nanny'), era stato ingaggiato da diverse famiglie in California. E' stato arrestato nel 2019 dopo la denuncia di una coppia di genitori di Laguna Beach, cittadina a poco più di un'ora a sud di Los Angeles, che lo hanno accusato di aveva toccato in modo inappropriato il figlio. Lo riferisce il Guardian. Successivamente sono state identificate altre vittime. Sono tutti maschi, di età compresa tra i due e i 12 anni. La condanna è arrivata in risposta a 34 capi d'accusa, tra cui aggressione sessuale. Dopo la lettura della sentenza, l'uomo non ha mostrato segni di pentimento e non si è scusato con i genitori delle vittime. "Vado fiero di aver portato il sorriso ai vostri figli - ha dichiarato - e i bei tempi passati assieme sono stati al 100% sinceri".