Molestie collettive a Capodanno in piazza Duomo: indagini su abusi e violenze sessuali

"Ero atterrita, sono stata trascinata da una parte all'altra da un fiume di uomini, 30 o 40 in tutto, non riuscivo ad uscire". Così, in sostanza, la 20enne studentessa belga stamani ha descritto gli abusi subiti nella notte di Capodanno in piazza Duomo, a Milano. E' stata sentita a Liegi dagli investigatori della Squadra mobile. Oggi anche una donna italiana è stata ascoltata, avrebbe subito la stessa forma di "molestia collettiva" e ha denunciato. Anche il suo caso entra tra le presunte violenze sessuali di gruppo su cui indaga la Procura. La prossima settimana altre vittime saranno sentite a verbale.