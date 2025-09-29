Lunedì 29 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato
Moldavia, vincono i filo Ue di Maia Sandu con il 44,13% dei voti
29 set 2025
29 set 2025
Moldavia, vincono i filo Ue di Maia Sandu con il 44,13% dei voti

Concluso scrutinio, Blocco Patriottico al 28,25%

Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista il 44,13%. Distanti il Blocco Patriottico, con il 28,25%, il Blocco Alternativo pro-europeo (9,22%), Il Nostro Partito (6,35%) e Democrazia in Patria il 5,72%. Lo riporta la Tass.

In precedenza, i leader del Blocco Patriottico avevano rivendicato la vittoria dell'opposizione - che nel complesso ha ottenuto il 49,54% dei voti - e avevano organizzato una manifestazione nei pressi dell'edificio della Commissione Elettorale Centrale, chiedendo di 'evitare qualsiasi falsificazione'.

