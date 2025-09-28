Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, cercano l'incidente

Flotilla, cercano l'incidente
Moldavia: seggi aperti per le legislative, voto tra Ue e Russia

Seggi aperti in Moldavia per le elezioni legislative che si annunciano come uno spartiacque per il Paese in direzione dell'Europa o della Russia. I cittadini potranno recarsi alle urne dalle 6 alle 20. Attesa per gli scrutini nell'ex repubblica sovietica che oscilla tra l'integrazione occidentale e il ritorno nell'orbita russa. I sondaggi raccontano un testa a testa sul filo: il Partito d'azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean, guidato da Igor Grosu, guida al 24,9%, appena una manciata di voti sopra al blocco patriottico filorusso dell'ex presidente Igor Dodo, al 24,7%.

