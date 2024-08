Modi a Zelensky, 'Kiev e Mosca si siedano per negoziare'

Il premier indiano Narendra Modi ha esortato il presidente Volodymyr Zelensky a sedersi per colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. "La strada per la risoluzione può essere trovata solo attraverso il dialogo e la diplomazia. E dovremmo muoverci in quella direzione senza perdere tempo. Entrambe le parti dovrebbero sedersi insieme per trovare una via d'uscita da questa crisi", ha detto Modi in dichiarazioni congiunte ai giornalisti a Kiev. "L'India è pronta a svolgere un ruolo attivo in qualsiasi sforzo verso la pace. Se posso svolgere personalmente un ruolo in questo, lo farò, voglio assicurarvelo come amico", ha detto.