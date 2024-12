Mocha Mousse 17-1230 Pantone colore dell'anno 2025

Il colore per il 2025 indicato dal Pantone Color Institute è il Pantone 17-1230 Mocha Mousse, una calda tonalità di marrone, molto chiaro, pregna di una ricchezza innata che suggerisce il colore di un dolce al cacao, di una crema di cioccolato e caffè. Una sfumatura che fa appello al nostro desiderio di comfort. "Sostenuto dal nostro desiderio di piaceri quotidiani, Pantone 17-1230 Mocha Mousse esprime un livello di ponderata indulgenza. Sofisticato e lussureggiante, ma allo stesso tempo senza pretese, questo colore estende la nostra percezione dei marroni dall'essere umile e radicata ad abbracciare aspirazioni e lusso. Infuso di sottile eleganza e raffinatezza terrosa, presenta un tocco di glamour discreto e delicato" sostiene Leatrice Eiseman executive director Pantone Color Institute. La ricerca senza fine dell'armonia - aggiunge Laurie Pressman vice presidente Pantone Color Institute Quote Mark - è presente in ogni singolo aspetto delle nostre vite, dalle relazioni con gli altri fino al nostro lavoro, i nostri contatti sociali e l'ambiente naturale che ci circonda. L'armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda. Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico. Con la sua eleganza rustica ma sofisticata, Pantone 17-1230 Mocha Mousse può essere utilizzato da solo o come base cromatica versatile, per valorizzare un'ampia gamma di palette, dai design più minimalisti a quelli più ricchi di dettagli, in tutti i settori che si fondano sul colore. Il programma Pantone Color of the Year coinvolge la community di designer e gli appassionati del colore in una discussione più ampia sul colore stesso, sottolineando il rapporto tra colore e cultura. Ogni anno Pantone seleziona un colore che cattura lo spirito globale del tempo: il Color of the Year esprime precisamente il mood e l'attitudine generale e riflette il desiderio collettivo in una singola tonalità di spicco.